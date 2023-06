Aluna morre em ataque a tiro em escola no Brasil. Colega fica gravemente ferido

Uma aluna morreu e um colega ficou gravemente ferido durante um ataque a tiro numa escola na cidade de Cambé, no estado brasileiro do Paraná, no sul do país, na manhã desta segunda-feira. O autor dos disparos, um ex-aluno do estabelecimento de ensino, foi preso.

De acordo com as informações iniciais avançadas perto das 10 horas locais, 14 horas em Lisboa, pela polícia e pela edilidade de Cambé, cidade com cerca de 100 mil habitantes no norte do Paraná, o atirador tem 21 anos e entrou na escola alegando ir solicitar um histórico escolar na secretaria. A entrada dele foi franqueada ante uma situação tão comum e inofensiva, mas logo após entrar no interior do estabelecimento escolar, o Colégio Estadual Professora Helena Kolobyem, o rapaz começou a disparar contra os alunos.

Uma estudante atingida morreu no local e um colega, atingido por um projéctil na cabeça, foi levado em estado grave para o Hospital da Santa Casa de Cambé por uma equipa do Samu, Serviço de Atendimento Médico de Urgência. À referida hora, ele estava a receber os primeiros cuidados médicos e fontes do hospital, que preferiram não entrar em detalhes, avançaram no entanto que o quadro do estudante é muito preocupante.

Ainda não foram divulgados os motivos desse ataque, que reavivou no Brasil o temor por uma nova onda de violência nas escolas. Nos primeiros meses deste ano, o Brasil, onde situações dessas não eram comuns, viveu uma sangrenta vaga de ataques a escolas e creches em vários estados do país, de que resultaram as mortes de várias professoras, alunos e outras crianças, mortas a tiro, à facada ou, como no caso da invasão a uma creche em Blumenau, também no sul do país, à machadada.