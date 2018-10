Enfermeira descobre que novo colega foi bebé prematuro de quem cuidou há 28 anos

Vilma percebeu que apelido de novo médico lhe era bastante familiar.

ICYMI: Vilma and Brandon won hearts on the internet when the story of their chance encounter at Packard Children's went viral. Their touching reunion, nearly 30 years after they first crossed paths in our NICU as nurse and patient, inspired us all. https://t.co/SAEOr2kA5N pic.twitter.com/b88lv0Q6M5 — Stanford Children's (@StanfordChild) 1 de setembro de 2018

Há 28 anos, a enfermeira Vilma Wong cuidou de um bebé prematuro, que nasceu com apenas 3,5 quilos, no Hospital Infantil Lucile Packard, no Palo Alto, na Califórnia.Apesar de lhe terem passado pelas mãos dezenas e dezenas de bebés, Vilma nunca mais se esqueceu daquela criança a quem tratou com tanto afeto e carinho. Um dia, a enfermeira conheceu um novo médico na ala de pediatria onde trabalhava e perguntou-lhe o nome. Ficou surpreendida por saber que este se chamava Brandon Seminatore e percebeu que algo ali não lhe era estranho."Quando ele me disse o seu nome, soou-me muito familiar. Ele disse que era de San José e que tinha nascido neste hospital prematuramente. Eu tinha uma vaga ideia de ter cuidado de uma criança com aquele apelido (...) perguntei-lhe se o pai dele era polícia e ele confirmou, questionando-me de volta se eu era a Vilma", conta a mulher ao The Mercury News.A história comovente foi partilhada na página de Twitter do hospital e já conta com mais de 4000 partilhas."Conhecer a Vilma mostrou-me a dedicação e o carinho que ela tem pela sua carreira. Ela preocupa-se realmente com os seus pacientes ao ponto de se lembrar do nome de um deles quase três décadas depois", disse Brandon.