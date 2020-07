Enfermeira discursa durante homenagem às vítimas do coronavírus e emociona Espanha

Uma enfermeira que está na linha da frente no combate ao coronavírus leu, esta quinta-feira, um dos textos mais emocionantes da homenagem às vítimas do coronavírus em Espanha."Participar neste evento hoje é um triste privilégio. Hoje prestamos homenagem às milhares de pessoas que morreram de Covid-19", começou por dizer Aroa López que trabalha em Vall d'Hebron desde 2003 e é supervisora das urgências do hospital de Barcelona desde 2017."Gostava de não estar aqui a dizer estas palavras. Nos meus anos como supervisora, tive experiências muito difíceis, e isso vai marcar-nos para sempre. Tem sido muito difícil. Sentimo-nos muito impotentes", revelou.A Catalunha escolheu López por trabalhar num dos hospitais da região que mais tratou doentes com coronavírus."Entendemos novamente, melhor do que nunca, por que escolhemos esta profissão: cuidar e salvar vidas, apesar de muitos colegas terem dado a própria vida por isto", acrescentou. "Tivemos de engolir as lágrimas quando alguém nos disse para não os deixarmos morrer sozinhos", disse a enfermeira.