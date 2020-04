Enfermeiro de 23 anos morre após turno de 12 horas sem equipamento apropriado de proteção contra coronavírus

Um enfermeiro de 23 anos é uma das mais recentes vítimas do coronavírus, após sucumbir ao colapso de 12 horas de trabalho num hospital do serviço nacional de saúde britânico.John Alagos, que não teria nenhuma condição médica subjacente, nasceu nas Filipinas, mas mudou-se para o Reino Unido ainda em criança.À publicação Mirror, a mãe do jovem, Gina Gustilo, afirma que o filho adoeceu durante um turno de 12 horas no Watford General Hospital, mas não pôde regressar a casa devido à falta de pessoal. "Pediu a outros colegas para o substituirem, mas eles disseram que estavam com falta de profissionais e não o deixaram ir para casa", relata a mãe.Gustilo relembra que aconselhou o filho a tomar paracetamol. Minutos depois, o jovem foi encontrado numa cama, inconsciente e a "ficar azul".Os colegas de John revelaram posteriormente que o profissional de saúde não usava roupas de proteção adequadas, apesar do seu trabalho na linha da frente do combate contra o coronavírus.Apesar da tristeza, uma porta-voz do Watford General Hospital defendeu a posição da unidade hospitalar ao afirmar que nunca permitiriam que alguém permanecesse doente e a trabalhar. "A nossa equipa é totalmente informada sobre os sintomas do Covid-19 e nunca esperaríamos que alguém permanecesse no trabalho se apresentasse esses sintomas ou estivesse de alguma forma indisposto", rematou.John Alagos será um dos profissionais de saúde mais novos no Reino Unido a morrer vítima da Covid-19.