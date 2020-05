Enteada de Matt Damon com coronavírus imita filme 'Contágio'

Mais uma vez a ficção antecipou-se à realidade, embora, desta vez, com um desfecho mais feliz. Matt Damon revelou que a enteada, Alexia, filha mais velha da mulher, Luciana Barroso, testou positivo para o novo coronavírus enquanto o ator de Hollywood está de quarentena na Irlanda, onde se encontrava a gravar um filme.No filme ‘Contágio’, de 2011, Damon interpreta uma personagem que assiste à morte da mulher e do filho desta devido a um vírus, proveniente da Ásia (com origem em morcegos e transmitido aos humanos através da ingestão de carne de porco), que provoca problemas no sistema respiratório e se espalha pelo Mundo, matando milhões de pessoas... até ser descoberta uma vacina para a cura.Mas, na vida real, a situação terminou de uma forma bem mais feliz. "A nossa filha mais velha está na faculdade. Obviamente, a faculdade foi encerrada, mas ela está na cidade de Nova Iorque. Ela teve Covid logo ao início [da pandemia], juntamente com os colegas de quarto", revelou Damon. A jovem, de 21 anos, já "superou a doença e está tudo bem". Matt, Luciana e as três filhas que têm em comum - Isabella, de 13 anos, Gia, de 11, e Stella, de 9 - esperam regressar aos EUA e estar com Alexia "no fim deste mês".

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24