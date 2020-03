Epidemia de coronavírus já matou 3.819 pessoas e infetou mais de 110 mil

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para mais de 110 mil casos, das quais morreram 3.819, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 09h00 de hoje.

Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas 914 novas contaminações e 27 mortes desde o último balanço, às 17:00 de domingo.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.735 casos, incluindo 3.119 mortes. Entre as 17h00 de domingo e as 09h00 de hoje foram anunciadas 40 novas infeções e 22 novas mortes no país.

Em outras partes do mundo, foram registados 29.211 casos (874 novos) até às 09:00 de hoje, incluindo 700 mortes (cinco novas).

Os países mais afetados depois da China são a Coreia do Sul (7.382 casos, incluindo 69 novos, 51 mortes), Itália (7.375 casos, 366 mortes), Irão (6.566 casos, 194 mortes) e França (1.126 caso, 19 mortes).

Desde domingo, a China, a Coreia do Sul, o Reino Unido e a Suíça registaram novas mortes.

A Ásia registou até às 09:00 de hoje 89.892 casos (3.188 mortes), a Europa 12.211 casos (410 mortes), o Médio Oriente 6.951 casos (200 mortes), os Estados Unidos e Canadá 614 casos (16 mortes), a Oceânia 98 casos (três mortes), a América Latina e as Caraíbas 91 casos (uma morte), e África 89 casos (uma morte).

Este balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portugal, de acordo com a Direção Geral da Saúde, tem 31 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, e os casos suspeitos registados pelas autoridades aumentaram para 447.

Todos os infetados, 18 homens e 12 mulheres, estão hospitalizados.