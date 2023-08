"Era um homem de negócios talentoso": Putin reage pela primeira vez à morte de Prigozhin

O Presidente russo, Vladimir Putin, reagiu pela primeira vez à morte do líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, confirmando assim a sua morte. "Era um homem de negócios talentoso", disse.



Vladimir Putin referiu ainda que conhece o líder do grupo Wagner "desde os anos 90" e enviou as condolências às vítimas do acidente do avião, avança a Reuters.





"Gostaria de salientar que estas pessoas deram um contributo significativo para a nossa causa comum de combater o regime neonazi na Ucrânia, lembramo-nos disso, sabemos disso e não esqueceremos", disse Putin."A peritagem levará tempo. Vamos ver o que dizem os investigadores", acrescentou.Os investigadores russos abriram um inquérito criminal, mas não houve qualquer declaração oficial de Moscovo sobre o acidente.De acordo com a Reuters, duas autoridades norte-americanas disseram que Washington acredita que um míssil terra-ar proveniente do interior da Rússia terá abatido o avião, no entanto a informação é preliminar e está a ser analisada.