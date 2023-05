As eleições presidenciais na Turquia pareciam este domingo encaminhadas para uma segunda volta, com os principais candidatos, o Presidente Tayyip Erdogan e o opositor Kemal Kilicdaroglu, a reclamarem a liderança na contagem dos votos mas sem conseguirem chegar à necessária maioria para garantir já a Presidência.





A noite eleitoral prometia ser longa, com os dois lados a divulgarem resultados parciais contraditórios. À hora do fecho desta edição, a agência estatal Anadolu dava Erdogan na frente com 49,9% dos votos, seguido por Kilicdaroglu com 44,3%. Já a contagem paralela da oposição dava vantagem ao seu candidato, com 49% dos votos face a 45% do Presidente cessante.