Erdogan não consegue maioria absoluta nas presidenciais mas acredita na vitória na segunda volta

Os eleitores da Turquia terão mesmo que escolher o seu presidente e parlamento na segunda volta. Nem o presidente Tayyip Erdogan nem o opositor Kemal Kilicdaroglu conseguiram mais de 50% dos votos para assegurar uma vitória sem novas eleições, que estão agora marcadas para dia 28 de maio.Tayyip Erdogan lidera a Turquia há mais de 20 anos e, nestas eleições, o país decide se quer seguir um rumo democrático, adianta a agência noticiosa Reuters.Após os resultados obtidos com 97% dos votos contados, Kemal Kilicdaroglu assegurou aos seus apoiantes que iria prevalecer na segunda volta. Acusou ainda o partido de Tayyip Erdogan de interferir na contagem e na divulgação dos resultados.O presidente turco também acredita na vitória. "Estamos à frente do nosso rival mais próximo com mais 2.6 milhões de votos. Esperamos que este número aumente com os resultados oficiais", reforçou.Com 97% dos votos contados, Erdogan lidera com 49,39% e Kilicdaroglu tem 44,92%, segundo a agência noticiosa estatal Anadolu.O terceiro candidato, Sinan Ogan, conseguiu 5,3% dos votos e é importante saber que candidato irá apoiar.Erdogan é considerado um dos aliados mais importantes de Putin. O seu principal rival prometeu revitalizar a democracia e reconstruir os laços com o Ocidente, bem como libertar milhares de ativistas e opositores de Erdogan.