Erupção do vulcão Semeru na ilha indonésia de Java mata 14 pessoas

Subiu para pelo menos 14 o número de vítimas mortais causadas pela súbita erupção do vulcão do monte Semeru, na ilha indonésia de Java, que no sábado cobriu aldeias inteiras com cinza escaldante, sepultando os habitantes nas suas casas.









Vídeos amadores mostram socorristas e sobreviventes a escavarem com as mãos para tentar resgatar as vítimas sepultadas pelas cinzas, que nalgumas zonas cobriram veículos e chegaram aos telhados das casas e às copas das árvores. Entre as vítimas mortais estão uma mãe e o seu bebé. Pelo menos nove pessoas estão desaparecidas e mais de cinquenta ficaram feridas, na sua maioria com queimaduras. Cerca de 1300 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas.

O vulcão entrou em erupção no sábado de manhã, expelindo densas colunas de cinzas e vapor escaldante que se abateram sobre as aldeias mais próximas sem dar tempo à população para fugir. “Pensei que tinha explodido uma bomba. Ficou tudo escuro, como se a Terra fosse desaparecer”, relatou uma testemunha à Reuters.









A erupção causou o desabamento de uma ponte e cortou dezenas de estradas, o que está a dificultar o trabalhos das equipas de resgate. Para os próximos dias estão ainda previstas fortes chuvas na região, o que irá transformar a cinza em lama e complicar ainda mais as buscas por sobreviventes.

O vulcão do monte Semeru é o maior da ilha de Java, com mais de 3600 metros de altura.