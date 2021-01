Escândalo abala elite política francesa

Um escândalo de pederastia está a abalar a França. Num livro recém-editado, a filha de Bernard Kouchner, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e fundador dos Médicos Sem Fronteiras, acusa o padrasto, o reputado intelectual e comentador político Olivier Duhamel, de ter violado o irmão gémeo nos anos 80, quando a vítima tinha somente 13 anos.





A jurista Camille Kouchner diz ter carregado até hoje o fardo da culpa por não denunciar os abusos, que o irmão lhe contou pouco depois de terem tido início. Como agora explica, o caso foi mantido em segredo por muitas outras pessoas, entre as quais familiares e amigos, todos silenciados pelo sentido de ‘omertà’ (código de silêncio) nos círculos políticos, intelectuais e mediáticos de Paris. “Tinha 14 anos e permiti que acontecesse”, diz Camille, agora com 45 anos, no livro a que deu título em espanhol, ‘La familia grande’. “Escrevi o livro por necessidade, para testemunhar esse incesto, que durou anos, e para dizer como foi difícil quebrar o silêncio. A ‘omertà’ numa família sobrecarrega todos”, diz Camille, que dedica a obra a todas as vítimas de abusos dentro de famílias que optam pela cumplicidade com os abusadores. A mãe de Camille, a politóloga e ícone da esquerda Évelyne Pisier, falecida em 2017, rejeitou as acusações ao segundo marido quando os filhos lhe contaram tudo e até à sua morte culpou-os sempre a eles pelos abusos sofridos pelo menor.