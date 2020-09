Escândalos, sexo e traições: Reality show da família Kardashian chega ao fim

Kim Kardashian é uma das mulheres mais influentes no Mundo. Saltou para as luzes da ribalta em 2007, após vir a público um vídeo de cariz sexual gravado com o namorado da época, Ray J (ver caixa). Desde então, não mais parou. Conquistou a atenções das televisões e das marcas. Foi a responsável pelo sucesso do reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, onde relatava episódios pessoais ao lado da família, onde se incluíam as irmãs Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie, o irmão Rob, a mãe Kris Jenner e o padrasto Bruce Jenner, que em 2015, mudou de sexo.





Durante 13 anos, o polémico programa que colocou a olho nu dramas e intrigas da família Kardashian acumulou seguidores em todo o Mundo, que agora ficaram desolados com o fim, anunciado pela socialite. “Este programa transformou-nos naquilo que somos e estarei para sempre em dívida para com quem ajudou a moldar as nossas carreiras e a mudar as nossas vidas para sempre”, enalteceu nas redes sociais, onde é seguida por mais de 188 milhões de pessoas.