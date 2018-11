Escola ensina rapazes tarefas domésticas para promover igualdade de género

Objetivo das aulas é mostrar aos alunos que cozinhar, passar a ferro e limpar não é trabalho exclusivamente para mulheres.

é um autêntico desafio para os alunos que, de repente, têm que se ver com um ferro e os seus diferentes ajustes segundo o tipo de roupa, entre fogões com um avental amarrado à sua cintura, ou a colocar roupas de molho para realizar uma lavagem à mão".



Gabriel Bravo, coordenador destas atividades, disse aos meios de comunicação locais que a igualdade é aprendida praticando-a.



O Colégio Montecastelo na cidade de Vigo, em Espanha, está a dar que falar por promover a igualdade de género de uma forma nunca antes vista numa instituição de ensino.Esta escola decidiu dar aulas aos alunos do sexo masculino cuja matéria são as tarefas domésticas. O objetivo é mostrar que estas não pertencem exclusivamente às mulheres.A escola criou a atividade extra-curricular "trabalho doméstico" que inclui atividades como passar a ferro, aprender a cozinhar, limpar uma casa e técnicas de costura.Na sua página de Facebook, o Colégio Montecastelo descreve as atividades como um desafio aos alunos: "

"Pareceu muito útil para os nossos alunos aprender a realizar essas tarefas para que, quando um dia eles formarem uma família, estejam envolvidos desde o início e saibam que uma casa é uma questão de dois. Que não é uma questão de a mulher limpar, colocar a máquina de lavar louça e passar a ferro. Isto vai permitir que se tornem conscientes e saibam como se comportar em casa", diz Gabriel citado pelo jornal argentino Clarín.