Escolas só devem reabrir com transmissão de coronavírus comunitária controlada, alerta OMS

A Organização Mundial de Saúde recomendou hoje que só se reabram as escolas quando a transmissão comunitária do novo coronavírus esteja controlada, admitindo que falta saber muito sobre o papel das crianças na pandemia.

"Ainda nos falta compreender muita coisa sobre a transmissão por crianças", afirmou a principal responsável técnica no combate à pandemia, a epidemiologista norte-americana Maria Van Kerkhove, indicando que as crianças "tendem a ser menos afetadas" pela covid-19, com sintomas mais ligeiros, mas que são capazes de transmitir a doença.

O diretor executivo do Programa de Emergências Sanitárias daquela agência das Nações Unidas, Michael Ryan, salientou que "quando a transmissão comunitária é intensa, as crianças são expostas e farão parte do ciclo de transmissão e podem infetar outras pessoas".