Esfaqueamento em Londres faz mais uma vítima

Escalada de violência preocupa autoridades.

11:39

Uma pessoas foi esfaqueada este sábado em Harrow, Londres, horas depois de um homicídio a seis quilómetro do local, em Greenford, avança o Daily Star.



Os serviços de emergência, entre eles um meio aéreo, e as autoridades já se encontram no local.



De acordo com as autoridades inglesas, os ferimentos não põem a vítima em risco de vida.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/harrowAteam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#harrowAteam</a> <a href="https://twitter.com/LDNairamb?ref_src=twsrc%5Etfw">@LDNairamb</a> and <a href="https://twitter.com/LAS_Harrow?ref_src=twsrc%5Etfw">@LAS_Harrow</a> responding to a stabbing in <a href="https://twitter.com/hashtag/southHarrow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#southHarrow</a>. Injuries not believed to be life threatening <a href="https://t.co/9Q0gPR12PB">pic.twitter.com/9Q0gPR12PB</a></p>— Harrow MPS (@MPSHarrow) <a href="https://twitter.com/MPSHarrow/status/1010444874196357120?ref_src=twsrc%5Etfw">June 23, 2018</a></blockquote>

