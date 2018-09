Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanca rapariga depois de lhe ter dito várias vezes que "não queria lutar"

Jovem reagiu após levar um soco de alguém que alegadamente lhe estava a fazer bullying.

13:19

Uma jovem 'cheerleader' espancou uma colega que alegadamente estaria a fazer bullying consigo, depois de lhe dizer repetidas vezes que "não queria lutar". O momento, que ocorreu na Califórnia, EUA, ficou registado em vídeo.



"Ninguém quer lutar, ninguém quer lutar com vocês", diz a jovem adolescente segundos antes de levar um soco da outra rapariga. É então que esta reage e para além de bater na colega, ainda a consegue mandar ao chão.







Apesar de se encontrar com um uniforme que representa a escola que frequenta, a jovem não irá enfrentar qualquer suspensão, no entanto, não se sabe se irá ou não ser castigada.