Espanha admite descontrolo com novo coronavírus

O coordenador de emergências do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón, admitiu que a situação epidemiológica no país está muito perto do descontrolo. “Que ninguém se confunda, as coisas não vão bem”, reconheceu Simón.O número de contágios continua a subir de dia para dia, com Espanha a registar mais 3650 novas infeções e 25 mortes nas últimas 24 horas. Em Madrid, as autoridades estão a estudar novas restrições e aconselharam, para já, a população a permanecer em casa nas zonas mais afetadas, enquanto, no País Basco, a conselheira de Saúde da região garantiu que a comunidade “já entrou na segunda vaga” da pandemia, confirmando assim outra das afirmações do coordenador de emergências do Ministério da Saúde, que disse que “embora a epidemia não esteja fora de controlo a nível nacional, em alguns locais concretos já está”.