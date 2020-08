‘Coelhinha’ da Playboy lança moda de biquínis feitos com máscaras anti-Covid

A questão das máscaras de proteção contra o novo coronavírus tem dado que falar em todo o mundo, seja porque líderes mundiais (como Trump ou Bolsonaro) que não concordam com a sua utilização, seja pelos episódios insólitos de quem transforma qualquer objeto numa máscara. Depois do incidente em que o ex-patrão da McAfee foi detido por usar cuecas de mulher como máscara, há uma modelo da Playboy que está a dar que falar por fazer exatamente o contrário.

Iasmin Santos, uma ‘coelhinha’ brasileira de 27 anos, está a dar que falar depois de ter encontrado uma forma de reutilizar as máscaras, transformando-as em biquínis. A jovem tem exibido a criação, que já se está a tornar moda, em Míconos, na Grécia, onde está a passar férias.

"Quando isto tudo acabar, já pensaram no monte de máscaras usadas que ficam? Poeque não reutilizá-las", conta a modelo. Iasmin tem desfilado pela paradisíaca ilha grega e confessa que tem sido abordada muitas vezes por mulheres que ficam fãs da criação da brasileira.

"No início olhavam de lado para mim na praia, mas depois passou. Muita gente veio perguntar-me onde tinha comprado, achavam que era uma peça de roupa de uma loja", revela Iasmin.

Paras as mais ousadas que queiram reutilizar as máscaras, a brasileira explica que é simples criar um biquíni a partir dos equipamentos de proteção contra a Covid-19. "É muito fácil de fazer em casa: a parte de baixo é uma máscara ajustada com mais elásticos e, para fazer a parte de cima, basta atar duas máscaras, consoante a medida do peito da cada mulher", revela Iasmin.