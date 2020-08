"É a máscara mais segura que tenho disponível": Milionário detido por usar cuecas de senhora em vez de máscara

Excêntrico como poucos, John McAfee voltou a estar no centro de uma polémica no último fim-de-semana, ao tentar entrar na Noruega, com uma cueca de senhora na face em vez de uma máscara de proteção contra o coronavírus.

O milionário que criou o McAfee, primeiro programa antivírus comercial para computadores, recusou-se a trocar a "máscara" a pedido das autoridades policiais do aeroporto de Oslo, e ainda ganhou um olho negro ao resistir à detenção.

A história é contada pelo próprio na sua conta do Twitter, acompanhada por várias fotografias a ilustrar o sucedido. "A minha máscara para o coronavírus foi o problema", ironizou John McAffee.

"Insisto que é a máscara mais segura que tenho disponível e recuso-me a usar qualquer outra coisa… pelo bem da minha saúde! Autoridade?!?!?!?!?".

Com 75 anos, o patrão da McAfee Associates, que dirigiu entre 1987 e 1994 antes de se demitir da empresa, é conhecido pelas suas tiradas excêntricas.

Com uma fortuna avaliada em 67 milhões de euros antes da crise financeira de 2008, John McAfee tem desentendimentos regulares com a lei, afirmando mesmo não pagar impostos desde 2010.

Na segunda-feira, voltou a publicar uma mensagem no Twitter a explicar que esteve preso durante 14 horas no centro de detenção do aeroporto, seguindo depois de avião para a Bielorrússia.

Não será de espantar este apetite pela polémica, já que o antigo país da União Soviética está a braços com uma crise política após as recentes eleições que deram a sexta vitória a Aleksander Lukashenko, considerado o último bastião das ditaduras europeias.

Já no verão do ano passado John McAfee foi detido na República Dominicana quando as autoridades policiais descobriram rifles e metralhadoras de assalto a bordo do seu iate.

E o fundador da McAfee Associates nem sequer tentou esconder a ilegalidade: ele próprio auto-publicou-se nas redes sociais armado até aos dentes ao largo daquele país das Caraíbas.