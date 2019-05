Diz-me o quanto influencias e eu digo-te quanto te pago

A organização do Fyre Festival vendeu-o na primavera de 2017 como o evento do século, com passeios de iate e concertos numa ilha paradisíaca das Baamas, que diziam ter pertencido a Pablo Escobar.



Mas aquilo que era para ser uma experiência milionária única, com a presença de socialites, menus gourmet e alojamento de luxo, tornou-se um pesadelo para as celebridades que apanharam voos fretados à espera de glamour e encontraram ...

