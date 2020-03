Espanha recomenda que funerais de vítimas do coronavírus sejam realizados de caixão fechado

As autoridades de Saúde espanholas recomendam que os funerais das vítimas mortais por coronavírus sejam realizados com o caixão fechado.

De acordo com o canal de televisão espanhol La Sexta, os pulmões e outros órgãos das vítimas podem ainda ter o vírus ativo. Por causa disso, as autoridades de Saúde recomendam ainda que as pessoas presentes nestes velórios adotem medidas de protecção.

Um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde espanhol dá conta de que depois de morto, o paciente infetado pelo novo Covid-19 deve ser de imediato transferido para a morgue. A família e os amigos podem despedir-se dele, no entanto não é permitido que se estabeleça contacto físico com o corpo. É exigido ainda que os familiares e amigos utilizem batas descartáveis, luvas e máscaras no momento da despedida.

Posteriormente, a vítima mortal, segundo o protocolo, deve ser colocado numa urna biodegradável pulverizada com desinfetante hospitalar.