Espanha reduz IVA das máscaras de 21% para 4%

Também o preço máximo de venda ao público será ajustado para que as máscaras fiquem mais baratas. Atualmente o preço máximo é de 0,96 euros.

O governo espanhol decidiu esta quarta-feira reduzir de 21% para 4% a taxa do IVA das máscaras em Espanha. A decisão foi confirmada pela ministra das Finanças e porta-voz do governo, María Jesús Montero.A medida deverá ser aprovada oficialmente na próxima semana, segundo avança o jornal espanhol El País, tendo a ministra deixado claro que o governo se vai manter "vigilante" para garantir que a redução da taxa do IVA se traduza numa descida dos preços para o consumidor final e não numa "maior margem de lucro empresarial". As máscaras são atualmente umas das maiores armas para travar o número de contágios por Covid-19.Em Portugal a redução da taxa do IVA - passou de 23% para 6% - para as máscaras de proteção respiratória está em vigor desde dia 8 de maio e deverá manter-se até 2021 segundo a versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado.Além das máscaras, a taxa reduzida do IVA aplica-se ainda ao gel desinfetante cutâneo.De referir que antes da redução da taxa do IVA para 4% em Espanha, os espanhóis já davam conta dos preços mais baixos que se praticam em Portugal desde o início de maio através do IVA reduzido. Em outubro, um espanhol partilhou nas redes sociais um vídeo,a um preço inferior daquele que era praticado em Espanha, onde apontava o dedo ao governo do seu país: "Senhores, é assim que se combate o vírus".