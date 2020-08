Espanha regista 1895 novos casos de coronavírus em 24 horas. É número recorde desde fim do estado de emergência

Espanha registou um aumento de 1895 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, revelaram esta sexta-feira os dados do Minsitério da Saúde espanhol. Este é o maior número de novos casos de Covid-19 registado num dia desde que foi decretado o fim do estado de emergência no país.Os dados da pandemia em Espanha desta sexta-feira não incluem a região de Aragão, zona com maior taxa de contágios nos últimos dias, devido a "problemas técnicos".Na quinta-feira, o Ministério da Saúde de Espanha comunicou 1683 casos em 24 horas, qinda que a diferença para o número de casos globais aumentou em 4088, depois de somados os casos das comunidades autónomas que não conseguiram enviar os dados sobre a pandemia nestas regiões.No total e desde o início da pandemia de Covid-19, Espanha já registou 314.362 casos de infeção com o novo coronavírus e 28.503 mortos. Com esta nova subida, Espanha ultrapassa o Reino Unido e torna-se o país da Europa Ocidental com mais casos registados.