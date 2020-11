Espanha tem mais 52 mil novos casos de infeção por Covid-19 desde sexta-feira

A Espanha registou 52.386 novos casos de infeção com o novo coronavírus, desde sexta-feira, 4.441 nas últimas 24 horas, elevando o número total de contaminações para 1.318.218, anunciou esta segunda-feira o Governo.

O número total de mortes com covid-19 em Espanha subiu para 39.345, tendo aumentado 512 desde sexta-feira, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

A ocupação de camas em unidades de cuidados intensivos é agora de 31,76% relativamente ao total disponível, com 3.007 doentes internados, sendo a comunidade de La Rioja a zona com maior percentual (56,6%), seguida de Aragão e da cidade autónoma de Melilla (com 50%).