Espanha vai abater quase 100 mil martas infetadas com coronavírus

O único objetivo [do abate de martas] é evitar riscos à população e à saúde pública", explicou.

Espanha vai abater quase 100 mil visons (ou martas), que estão infetados com coronavírus, na fazenda Puebla de Valverde, em Teruel, Aragão.Segundo avança o El País, o Ministérios da Agricultura, Pecuária e Maio Ambiente avançou que 86% da exploração naquela fazenda está infetada com covid-19. O governo de Aragão vai, por isso, abater um total de 92.700 animais."A Direção Geral de Qualidade e Saúde Alimentar já ordenou a imobilização preventiva da fazenda a 22 de maio, quando sete dos trabalhadores testaram positivo ao covid", explicou Joaquín Olona, ministro da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente em entrevista.Desde esse momento, as martas foram monitorizadas, sendo proíbida a entrada e/ou saída de animais da fazenda. "