Espanha vota mais polarizada que nunca

As legislativas deste domingo em Espanha podem levar para o Governo um partido de extrema-direita pela primeira vez desde o final da ditadura de Francisco Franco, em 1975. Para desviar as atenções do pacto desconfortável a que, segundo as sondagens, será forçado se quiser governar, o líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, procurou nos dias finais de campanha eleitoral desviar as atenções para os pactos do atual primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, com a coligação Sumar, que inclui partidos conotados com a extrema-esquerda.









