Especialistas avançam idade em que as pessoas mais traem

A traição é um tema sensível nas relações interpessoais, essencialmente no que toca a relações amorosas. Apesar da complexidade deste fenómeno, os especialistas em relações humanas têm vindo a desenvolver teorias sobre padrões mais suspeitos que outros e agora avançam mesmo qual é a idade em que as pessoas mais traem os(as) seus/suas companheiros(as).

A pesquisa foi feita através do escrutínio de um site de relacionamentos conjugais britânico, o Illicit Encounters. Os dados avançados pela plataforma indicam que, nos últimos 10 anos, a maioria das pessoas que criaram perfis online, estavam no último ano de cada década (29, 39 e 49 anos).

No entanto, entre estas três, os 39 anos é a idade mais propicia a traições. Poderia ser uma coincidência, mas uma pesquisa desenvolvida pelas Universidades da Califórnia e de Nova Iorque comprovou a mesma teoria.

A pesquisa incluía relatórios de outros sites de encontros – entre pessoas casadas – e também veio comprovar que pelo menos 18% dos utilizadores da rede social tinham idade que terminava no número 9.

De acordo com a pesquisa, a vontade e oportunidade de trair aumenta no final de cada década por ser um momento considerado de ‘crise’ e revoluções pessoais.



A procura de ‘algo novo’ pode ser benéfico e ajudá-lo a crescer enquanto ser humano. No entanto, pode prejudicar a sua vida pessoal e relacionamentos afetivos, se essa mudança passar pela necessidade de estar com outras pessoas.