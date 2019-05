Saiba qual é a posição sexual que deve escolher quando está cansado

Uma reportagem publicada na revista norte-americana HuffPost US, avança que há uma posição sexual que é ideal para fazer quando está cansado(a).

A famosa ‘conchinha’ é uma posição "realmente prazerosa e íntima", avançou Vanessa Marin, terapeuta sexual. Vanessa criou também um curso de terapia sexual online, por forma a ajudar todos os que procuram atingir o maior prazer possível quando fazem sexo.

A terapeuta mostra que, de acordo com um estudo recente da Universidade do Indiana, nos EUA, 36% das mulheres precisam de uma estimulação do clitóris para conseguir atingir o orgasmo durante o sexo e que é mais fácil para as mulheres "fazer com que o parceiro toque no clitóris através desta posição". A "conchinha" possibilita também que o casal possa utilizar um brinquedo sexual de estimulação extra.

A posição é simples: o casal deve deitar-se de lado, com os corpos na mesma direção.

"O inicio pode ser um pouco complicado", avançou Vanessa, uma vez que os parceiros sexuais devem ajustar-se da melhor forma ao corpo um do outro. No entanto, depois da penetração, esta é a posição que exige menos energia de ambos os parceiros, concluiu a terapeuta.

"Qualquer um deles pode fazer o encaixe da posição, enquanto o outro fica parado", disse a sexóloga Sadie Allison em declarações à HuffPost US, garantindo também que esta é também uma excelente posição para explorar o sexo anal.