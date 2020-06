Estados Unidos compram stock mundial de Remdesivir e esgotam fármaco contra Covid-19 nos próximos três meses

Os Estados Unidos compraram o stock mundial do medicamento Remdesivir, que ajuda no tratamento de doentes com Covid-19, para os próximos três meses. Ou seja, segundo avança o The Guardian, nenhum outro país no mundo poderá ter acesso ao fármaco.Os cientistas estão preocupados com a ação unilateral dos Estados Unidos sobre o medicamento e temem que, caso haja uma vacina, o país tome a mesma decisão.

"Eles têm acesso à maior parte do stock de doses [do remdesivir], então não há nada para a Europa", disse Andrew Hill, investigador sénior da Universidade de Liverpool.

O remdesivir, o primeiro medicamento aprovado pelas autoridades de licenciamento nos EUA para tratar o Covid-19, é fabricado pela Gilead e revelou-se eficaz no tratamento de pessoas infetadas. As primeiras 140 mil doses foram disponibilizadas para testes em todo o mundo e estão por isso esgotadas. O governo Trump decidiu comprar mais de 500 mil doses, que são toda a produção da Gilead para julho e 90% de agosto e setembro.

Gilead

Acredita-se que o remdesivir é mais eficaz no tratamento dos pacientes numa fase inicial do que a dexametasona, que por sua vez reduziu as mortes de pacientes que precisavam de oxigénio e ligados a ventiladores. Com a sua fórmula atual, o remdesivir é só usado em pacientes doentes o suficiente para ser necessária hospitalização e é administrado ao longo de cinco dias.A empresa farmacêutica que produz o remdesivir,, anunciou que o tratamento por paciente vai custar 2.340 dólares (€2.082) em todos os países desenvolvidos. Cada um dos seis frascos administrado ao longo dos cinco dias de tratamento custará €347.