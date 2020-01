Estados Unidos e China já assinaram primeira fase do acordo comercial

Um mês após o anúncio de que havia acordo, o documento foi assinado. Nesta quarta-feira, 15 de janeiro, tal como o presidente norte-americano tinha anunciado, os EUA e a China oficializaram a fase um do acordo comercial.

Na cerimónia está Donald Trump, o vice-presidente Mike Pence, o secretário do Tesouro Steven Mnuchin e o representante dos EUA para o comércio Robert Lighthizer. Do lado chinês, a comitiva é liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu He.

No discurso inicial, Trump disse que este acordo comercial é "histórico", agradeceu ao presidente chinês, Xi Jinping, e anunciou que vai à China em breve. E não deixou de atacar os seus antecessores ao dizer que este acordo "deveria ter acontecido há 25 anos". "Eu não culpo a China, eu culpo os nossos presidentes", disse o atual presidente norte-americano, argumentando que os chineses "faziam o que queriam".