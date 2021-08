Estados Unidos vão continuar a defender aliados no Sudeste Asiático contra ameaças de Pequim

A vice-Presidente dos Estados Unidos advertiu esta terça-feira que Washington vai apoiar os aliados no Sudeste Asiático face "às ameaças" de Pequim aos países com os quais mantém disputas territoriais no mar do Sul da China.

"Pequim continua a exercer pressão, a intimidar e a reivindicar o essencial do mar do Sul da China", declarou Kamala Harris, num discurso proferido em Singapura e no qual abordou os objetivos da política externa da administração norte-americana na Ásia.

Estas reivindicações "foram rejeitadas em 2016", afirmou, numa referência à decisão do Tribunal de Haia a favor das Filipinas sobre um atol disputado naquelas águas.