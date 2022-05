Estará Putin mesmo doente? Ministro russo diz que não

isso à consciência daqueles que espalham tais rumores", diz Lavrov.

Sergei Lavrov confirmou numa entrevista à televisão francesa TF1 que Vladimir Putin não está doente. O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirmou este domingo que nenhuma pessoa “sã” poderia ver sinais de doença no presidente da Rússia.Nos últimos tempos, têm circulado rumores de que a saúde de Putin se encontra debilitada e que o presidente russo sofre de cancro. Lavrov negou a doença e reforçou mesmo que a forma como o líder se apresenta não denuncia qualquer tipo de doença. “Podem vê-lo nos ecrãs, ler e ouvir os discursos”. O ministro repreende ainda quem faz estas afirmações. "DeixoDe acordo com a BBC News, as fontes da inteligência britânica tinham sido citadas pelos meios de comunicação e afirmavam que Putin estava a enfrentar problemas de saúde, muito possivelmente cancro. No entanto, boatos deste género sobre a vida pessoal do político russo não são algo novo e têm circulado múltiplas vezes ao longo dos anos.