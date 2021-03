Esteroides utilizados para musculação provocam danos nos testículos, revela estudo

O estudo, publicado no The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, seguiu 132 homens, com idades compreendidas entre 18 e 50. Os indivíduos dividiram-se em três grupos: os que nunca utilizaram esteroides, os utilizadores atuais e os ex-usuários de esteroides anabolizantes.



Os investigadores utilizaram um novo marcador para determinar a falta de função testicular, uma hormona ( INSL3), responsável por produzir as mesmas células que produzem a testosterona nos testículos.



De acordo com as primeiras conclusões, os homens que utilizaram esteroides apresentaram concentrações mais baixas da tal hormona, a INSL3, quando comparados com homens que nunca utilizaram as substâncias. Os níveis de testosterona diminuíram ainda mais à medida que passava mais tempo.



"Não está claro se o uso ilícito de esteroides anabolizantes provocou um comprometimento duradouro ou mesmo persistente da produção de testosterona nos testículos", avançou o autor do estudo, o Dr. Jon Rasmussen, cientista do Rigshospitalet, um hospital especializado e afiliado à Universidade de Copenhaga, na Dinamarca.



Uma das principais conclusões do estudo mostra que os ex-utilizadores de esteroides anabolizantes ainda apresentam disfunção mais de 2 anos e meio após a cessação da toma de esteroides anabolizantes, concluiu o médico.

Rasmussen alertou os atletas para que evitem a toma destas substâncias, uma vez que pode "causar efeitos adversos persistentes em vários órgãos do corpo" e tornar-se, em alguns casos, fatal.



O que são os esteroides anabolizantes?