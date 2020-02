Estreia de Michael Bloomberg nos debates televisivos marcada por ataques

Como esperado, Michael Bloomberg foi o alvo a abater no debate democrata que decorreu quarta feira à noite em Las Vegas, no Nevada, com os restantes candidatos a unirem-se nos ataques ao ex-‘mayor’ de Nova Iorque. "Corremos um enorme risco se nos limitarmos a substituir um bilionário arrogante por outro", avisou a senadora Elizabeth Warren, que foi uma das mais contundentes.A aguardada estreia de Bloomberg nos debates televisivos mostrou um candidato hesitante e desconfortável parente os ataques de que foi alvo. Bernie Sanders abriu as hostilidades lembrando a controversa política ‘stop and frisk’ (parar e revistar) que impôs quando era ‘mayor’ de Nova Iorque e que foi considerada discriminatória contra os afro-americanos e outras minorias. Elizabeth Warren foi mais dura, comparando Bloomberg a Trump na forma como trata as mulheres."Estamos a concorrer contra um bilionário que chamas ‘gajas gordas’ e ‘lésbicas com cara de cavalo’ às mulheres. Não estou a falar de Trump, mas de Michael Bloomberg", disse a senadora, que recordou ainda os casos de mulheres "perseguidas e discriminadas" nas empresas do bilionário.Bloomberg está em terceiro lugar nas sondagens, apesar de não ter participado nas primárias do Iowa e New Hampshire e ter optado por ignorar também as próximas duas (Nevada e Carolina do Sul) para se concentrar na ‘superterça-feira’, a 3 de março.