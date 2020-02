Ataques violentos marcam debate democrata nos EUA

O debate que juntou os sete pré-candidatos democratas à Casa Branca na passada sexta-feira ficou marcado por constantes ataques. Quatro dias depois do ‘caucus’ do Iowa este foi o primeiro encontro desde o início das eleições primárias do partido democrata. Sem surpresas, os dois vencedores no Iowa foram os principais atacados da noite. O debate iniciou-se com Joe Biden, o anterior vice-presidente norte-americano, a afirmar ter recebido um golpe durante as eleições do Iowa e prevendo uma nova derrota nas primárias que se vão realizar no estado de New Hampshire, na próxima terça- -feira.Pete Buttigieg acusou Bernie Sanders, o seu principal opositor de momento, de ser marxista. E a senadora Amy Klobuchar seguiu o mesmo caminho, demonstrando receio que o socialismo democrático de Sanders possa vir a prejudicar a unidade do Partido Democrata. Mas Sanders, o senador de Vermont, preferiu dar ênfase à sua principal proposta eleitoral, o seu plano de saúde pública. Buttigieg também foi atacado pelos restantes candidatos.Sanders acusou Buttigieg de ter a sua candidatura apoiada por vários milionários. Enquanto Elizabeth Warren colocou em questão a gestão deste como autarca de South Bend. Para além de Sanders, Buttigieg, Warren, Biden e Klobuchar, também participaram neste debate Andrew Yang e Tom Steyer.As próximas votações são no estado de New Hampshire já dia 11 de fevereiro e Pete Buttigieg e Bernie Sanders afirmam que estão esperançosos de continuar a ter bons resultados, tal como aqueles que conseguiram no ‘caucus’ do Iowa.Em 2016, Bernie Sanders conseguiu a sua primeira vitória nas primárias democratas no estado de New Hampshire, e espera repetir o feito este ano. Já Joe Biden reconheceu que espera melhores resultados no estado do Nevada e Carolina do Norte, que vão a votações a partir de dia 22.de fevereiro, próxima terça-feira, realizam-se novas votações, as primárias no estado de New Hampshire. Em 2016, Donald Trump conseguiu 46,5% nas votações deste estado.3 de março é o dia em que 15 estados vão a votações. Esta é uma das etapas mais importantes para a campanha eleitoral, pois, sendo o dia em que mais estados votam, é a partir daqui que a corrida para as nomeações dos partidos pode começar a ficar mais definida.