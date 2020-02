"Inconsistências" adiam resultados no Iowa

O processo de escolha do candidato que vai defrontar Trump nas presidenciais de novembro começou da pior forma possível para os democratas, com problemas técnicos a adiarem por mais de 24 horas a publicação dos resultados dos ‘caucus’ do Iowa, que marcam o arranque oficial da corrida eleitoral e costumam ajudar a decidir o favorito.O Partido Democrata do Iowa atribuiu o atraso a uma falha na app usada para comunicar os resultados. "Houve algumas inconsistências nos dados reportados e estamos a efetuar o necessário controlo de qualidade", afirmou um responsável do partido, garantindo que os problemas não estão relacionados com nenhuma tentativa de ataque informático ou de adulteração dos resultados.O problema agravou-se porque o método alternativo para comunicar os resultados - o telefone - também não funcionou, com alguns responsáveis locais a ficaram mais de duas horas ‘pendurados’ à espera que alguém atendesse nos serviços centrais do partido.Os democratas prometeram começar a divulgar os resultados esta terça-feira à noite, mas o mal já estava feito. Donald Trump não perdeu tempo a criticar os democratas por aquilo que considerou ser "um verdadeiro desastre", enquanto o seu diretor de campanha foi mais direto: "Nada funciona, tal como quando mandaram no país".Os próprios candidatos democratas não disfarçaram o incómodo com a situação. "Cada segundo que passa levanta mais dúvidas sobre este processo", admitiu Roger Lau, diretor de campanha de Elizabeth Warren. Apesar disso, alguns candidatos, como Bernie Sanders e Pete Buttiegieg, não hesitaram em clamar vitória, afirmando que os resultados compilados pelas suas campanhas são "prometedores"."Tenho a sensação de que as coisas correrem muito bem aqui no Iowa", disse Sanders.é o número de delegados eleitos pelo Iowa para a Convenção nacional Democrata que vai escolher o candidato à Casa Branca. Um candidato precisa de garantir 1991 delegados para assegurar a nomeação.No ‘caucus’ do Iowa, os eleitores reúnem-se em mais de 16 000 escolas, igrejas e ginásios, e dividem-se em grupos consoante o candidato que apoiam. Tradicionalmente, o candidato que vence no Iowa ganha a nomeação democrata - tem sido assim desde 2000.