Bernie Sanders lança candidatura à presidência dos EUA para 2020

Senador do Vermont considera que "o atual ocupante da Casa Branca é um embaraço" para os norte-americanos.

12:00

O senador do Vermont Bernie Sanders não desiste do sonho de chegar à Casa Branca e, esta terça-feira, vai oficializar a candidatura às presidenciais de 2020, com um vídeo que será colocado nas redes sociais. Sanders engrossa, deste modo, a lista de mais de dez candidatos que procuram ser a escolha do Partido Democrata para enfrentar o presidente norte-americano, Donald Trump.

O anúncio da candidatura foi feito pelo próprio senador, que perdeu a corrida democrata para Hillary Clinton na campanha de 2016, durante uma entrevista à Rádio Pública de Vermont, explicando que queria que os seus eleitores fossem "os primeiros" a ter conhecimento da sua decisão. Aos cidadãos locais prometeu levar, nos seus discursos pelo país, os "valores de Vermont": "crença na justiça, na comunidade, nas bases políticas, nas reuniões locais".

Sanders diz que se candidata para defrontar o atual presidente, Donald Trump, que considera ser "um embaraço" para os EUA. "Acho que é um mentiroso patológico. Também o considero racista, sexista, homofóbico, xenófobo, alguém que procura ganhar pontos políticos de forma barata", atacou.

Durante a entrevista, o senador prometeu ainda manter algumas das bandeiras da sua candidatura de 2016: acesso gratuito universal à saúde, salário mínimo e redução das dividas dos estudantes.