Democratas procuram adversário de Donald Trump

Começou na segunda-feira, no Iowa, a corrida democrata à Casa Branca. Foi o primeiro dos 50 estados a votar.À hora do fecho desta edição as urnas ainda estavam abertas, dada a diferença horária. Mas é praticamente seguro que o próximo adversário do republicano Donald Trump, nas presidenciais de novembro, sairá do lote de quatro candidatos: Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg e Elizabeth Warren.Embora o Iowa tenha pouca expressão eleitoral, o teste de segunda-feira é um indicativo importante sobre quem está melhor preparado para fazer regressar um democrata ao poder.Sanders, de 78 anos, senador de Vermont, repete a candidatura de 2016 e é apontado como um dos mais sérios candidatos à vitória, a par de Joe Biden. O antigo vice-presidente de Barack Obama, advogado e um ano mais novo que Sanders, promete muita luta.A surpresa democrata poderá vir de Pete Buttigieg, 38 anos, mayor de South Bend, estado de Indiana.Homossexual assumido, graduou-se na Universidade de Harvard, tendo trabalhou como consultor da McKinsey, empresa de consultoria empresarial, antes entrar definitivamente no mundo da política. Corre por fora, sendo uma incógnita até onde pode chegar.O mesmo se passa com Elizabeth Warren, 70 anos, senadora pelo estado do Massachusetts. Há quem diga que poderá ser desta que os EUA terão uma mulher na presidência.