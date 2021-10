Estudante de 20 anos morre durante competição para ver quem comia mais cachorros quentes

View this post on Instagram A post shared by Tufts Lacrosse (@tuftslacrosse)

Uma estudante de 20 anos, Madelyn Nicpon, morreu engasgada, no domingo, durante uma competição para ver quem conseguia comer mais cachorros quentes na Universidade de Tufts, no EUA.A rapariga, conhecida como 'Madie', ficou inconsciente durante o concurso que tinha como objetivo angariar fundos para uma pesquisa inovadora sobre o cancro da mama.Levada para o Hospital de Massachussetts, a estudante de biopsicologia e jogadora de lacrosse, faleceu na segunda-feira.Mais de três mil estudantes fizeram uma vigília com velas em memória da jovem. A equipa de lacrosse também homenageou Madelyn dizendo que a colega será sempre lembrada como uma pessoa "gentil e generosa".