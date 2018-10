Estudante transgénero é proibida de entrar nas casas de banho da escola

Professores não terão conseguido decidir em que sítio ficaria a criança.

Uma criança transgénero, do sexo feminino, foi impedida de entrar nas casas de banho para meninos e para meninas durante um simulacro de ataque de agressores numa escola na Virgínia, nos Estados Unidos. Segundo a publicação do 'Equality Stafford', os professores não conseguiram decidir em qual dos dois locais a estudante deveria ficar.

A história foi partilhada nas redes sociais pelo grupo defensor de direitos LGBTI, Equality Stafford. A publicação afirma que a menina foi impedida de entrar nas casas de banho ficando ainda a assistir à discussão entre os adultos sobre onde deveria ficar tendo em consideração o que seria mais seguro para os outros alunos devido à sua presença.

Além disso, a criança foi levada para um ginásio com outra professora, não podendo participar na simulação.

Ainda durante o simulacro os professores fizeram a estudante voltar do ginásio mas sentaram-na à porta das casas de banho, separada dos seus colegas.

"Durante um evento que prepara os estudantes para sobreviverem a um ataque de agressores, a criança transgénero foi tratada como se fosse perigosa para os companheiros e deixada exposta e vulnerável", avança a publicação do grupo.

Um representante das Escolas Públicas do Condado de Stafford afirmou ao jornal BuzzFeed News que, após este incidente, o superintendente Scott Kizner está a rever os protocolos de exercícios de segurança para que todas as crianças sejam tratadas com dignidade e respeito.