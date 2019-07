Estudo avança que mulheres gostam de sexo casual com duas condições

Mulheres e homens solteiros confirmam que gostam de manter relações de sexo casual. No entanto, o senso comum afirma que as mulheres são mais reticentes no que toca ao envolvimento intimo com um estranho.

Um novo estudo, feito por um grupo de psicólogos da University of Science and Technology, na Noruega, vem pelo contrário desmistificar essa ideia e revelar que as mulheres gostam realmente de manter encontros sexuais casuais, pelo que a única diferença são as condições em que esses encontros acontecem.

A pesquisa, realizada numa esfera de 763 indivíduos revelou que as mulheres admitem desfrutar mais do sexo caso tenham sido elas a tomar iniciativa e se a experiência for realmente excitante.

Os especialistas constataram ainda que mulheres e homens mostram sentir-se arrependidos caso o sexo seja mau ou o parceiro revelar ser "sexualmente incompetente".

O médico e coordenador desta pesquisa, Leif Edward Ottesen Kennair, refere também que as mulheres ainda se mostram menos disponíveis à prática de sexo casual por uma questão de "costumes e tradições".

"Há uns anos, as consequências para as mulheres que praticavam sexo com vários homens eram muito mais graves do que para eles. As mulheres sempre foram socialmente marginalizadas e estigmatizadas", rematou o especialista.