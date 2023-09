Estudo confirma espécie agressiva de formiga com colónias na Europa

Cientistas alertaram hoje para a existência de ninhos de formigas-de-fogo na Sicília, Itália, o primeiro caso de reprodução sem controlo na Europa desta espécie muito agressiva, originária da América do Sul, que já existe noutros pontos do mundo.

Um estudo publicado na revista Current Biology, liderado pelo Instituto de Biologia Evolutiva (IBE), de Espanha, identificou 88 ninhos de formigas-de-fogo espalhados por cinco hectares perto da cidade de Siracusa.

"Tratam-se de colónias invasoras que podem ter vindo da China ou dos Estados Unidos, onde também é uma espécie invasora, de acordo com as análises genéticas" agora publicadas no estudo, que inclui "modelos ecológicos" com "previsões alarmantes sobre o potencial de colonização desta formiga na Europa", uma situação "facilitada pelas alterações climáticas".