Estudo revela local onde mulheres mais traem os companheiros

Pesquisa indica quatro locais onde as mulheres dizem ser mais propício trair.

Um estudo feito pela plataforma de encontros VictoriaMilan, um site direcionado para pessoas que procuram um caso extra-conjugal, concluiu que 40 por cento das mulheres acredita que a traição tem inicio nos locais de trabalho.

A pesquisa foi feita com 5127 utilizadoras deste serviço e quatro em cada 10 mulheres afirmou que a primeira vez que traíram os companheiros teve início no local de trabalho. Os dados da pesquisa avançaram ainda que para 38 por cento das mulheres, a primeira experiência fora do relacionamento foi com um colega de trabalho.

Em segundo lugar aparecem os sites de encontros como ‘ponto de partida’ para a traição, para 21 por cento das inquiridas.



Para 14 por cento, a traição tem início durante saídas noturnas.

Por fim, e em quarto lugar, aparecem as amizades. Contrariamente aos mitos que associam casos extra-conjugais a relações entre amigos, as mulheres foram prentórias. Apenas nove por cento afirmaram ter vivido o primeiro caso de infidelidade com alguém próximo.



Em Portugal, o site conta com mais de 244.100 utilizadores.