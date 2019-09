Estudo revela que 70% dos casais são mais felizes depois de fazerem swing

Um estudo realizado pela Flame Love Shop avançou que 70% dos casais que experimentaram fazer swing consideram que houve melhorias na relação, obtendo uma maior satisfação emocional e sexual. O inquérito revelou ainda que a maioria dos casais teve o primeiro contacto com este universo através da Internet (aplicações de encontros) ou através de casais amigos.

Apesar do swing ainda ser um universo pouco conhecido, esta prática desperta o alerta e curiosidade de muitos, consistindo na participação de relações íntimas e/ou sexuais, envolvendo a troca de casais (com ou sem a observação do outro).

O inquérito contou com a participação de mulheres e homens, com idades entre 21 e 65 anos, e os resultados foram inesperados. Dessa pesquisa, 80,8% dos inquiridos considerou que as relações tinham melhorado a nível sexual e 73,1%, em termos emocionais, registando-se apenas 7,6% das pessoas a concluir que aquela foi uma experiência negativa para a relação.

Quando questionados pela forma como chegaram ao mundo da prática de swing, 30,8% admitiu ter sido através de amigos e 26,9 através de clubes próprios para a atividade. Pelo contrário, 34,6% dos inquiridos confirmaram ter acedido a este universo através de aplicações próprias para o efeito.



Os swingers foram posteriormente questionados pelos motivos que os levaram a iniciar a prática e 39% garantiram que era por curiosidade, 27% afirmou tratar-se de uma forma de quebrar a rotina e cerca de 23% com o objetivo de aumentar o prazer sexual. 60% dos casais afirma que decidiu iniciar a prática em conjunto, 31% confirma que o elemento do casal que tomou iniciativa foi o homem e apenas 8% a mulher.

No fim, entre a esfera dos inquiridos que nunca praticaram swing (68%), 44% assume ser uma possibilidade no futuro, 37% recusa essa hipótese, 15% gostaria caso o/a parceiro/a aceitasse e 3,7% assume que é um desejo do parceiro mas não se sentem à vontade. Apesar das respostas, cerca de 50% garante acreditar que o swing pode ajudar a melhorar a vida emocional e sexual do casal.