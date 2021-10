Os Estados Unidos vão abrir "no início de novembro" as fronteiras terrestres com o México e o Canadá aos viajantes vacinados contra a covid-19, em deslocações consideradas não essenciais, anunciou esta quarta-feira a Casa Branca.

O secretário para a Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, disse que a data precisa será conhecida "muito em breve", quer para as viagens por via terrestre e marítima, quer para as viagens internacionais por avião, de acordo com um comunicado oficial.

Em março do ano passado, os Estados Unidos, o país mais atingido no mundo pela covid-19 em número de mortos e casos, fecharam as fronteiras a milhões de visitantes oriundos da União Europeia (UE), Reino Unido e China, posteriormente da Índia e do Brasil e também a quem entrava por via terrestre do México e do Canadá.