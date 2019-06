EUA e China decidem reatar negociações

Como muitos antecipavam, o presidente Donald Trump e o homólogo chinês, Xi Jinping, decidiram reatar negociações, suspendendo uma guerra comercial responsabilizada por uma desaceleração económica global. O acordo foi alcançado numa reunião bilateral à margem da cimeira do G20, em Osaka, no Japão."Vamos continuar a negociar e prometo que não aplicarei novas tarifas [a importações chinesas], pelo menos por enquanto", afirmou Trump, aludindo à ameaça que fez, antes do G20, de alargar as tarifas a mais 286 mil milhões de euros de importações chinesas ainda isentos de taxas.Até ao momento, Trump já tarifou bens chineses avaliados em mais de 220 mil milhões de euros. A maioria deles, avaliada em 176 mil milhões, paga desde a semana passada tarifas de 25%.A suspensão da guerra comercial foi recebida com alívio pelos mercados e empresas norte-americanas, segundo as quais a querela com a China já custou aos consumidores cerca de 12 mil milhões de dólares (10,5 mil milhões €) devido à subida dos preços de centenas de produtos.Na declaração final da cimeira foram evitadas críticas ao protecionismo de Trump, mas os líderes da UE e das 19 maiores economias do Mundo reiteraram o compromisso com o comércio livre.A PM britânica, Theresa May, confrontou o príncipe herdeiro saudita com o caso do jornalista Jamal Kashoggi, assassinado no consulado saudita de Istambul em outubro de 2018.No encontro com Mohammed bin Salman, May pediu um processo legal transparente. Recorde-se que as suspeitas recaíram sobre o príncipe. Apesar de abordar o delicado tema, May ressalvou a importância das relações entre o Reino Unido e a Arábia Saudita.Donald Trump cedeu a um pedido da China e anunciou que as empresas tecnológicas dos EUA podem de novo fazer negócios com a chinesa Huawei.A decisão anula a proibição decretada no mês passado, justificada com a alegação de que a empresa é um risco para a segurança dos EUA.Todos os países do G20, com exceção dos EUA, alcançaram um consenso sobre as metas da proteção ambiental. Até mesmo o Brasil, de Jair Bolsonaro, assinou a declaração conjunta, recuando numa ameaça de se aliar a Trump e ficar de fora.O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que fará de tudo para melhorar as relações com os EUA após anos de conflitos e sanções norte-americanas. Putin aproveitou a reunião com Trump para o convidar a visitar Moscovo em maio de 2020.