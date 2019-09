Estados Unidos iniciam exercícios navais sem precedentes na Ásia

Estados Unidos e dez países do sudeste da Ásia começaram esta segunda-feira exercícios navais sem precedentes, num contexto de crescente tensão e jogos de influência entre Washington e Pequim na região.

Prevê-se que participem oito navios de guerra, quatro aviões de combate e mais de mil soldados nos exercícios conjuntos lançados a partir de uma base naval a sul da cidade turística de Pattaya, Tailândia.

As manobras devem decorrer durante cinco dias "no Golfo da Tailândia e no mar da China Meridional", adiantou a embaixada dos EUA em Banguecoque.