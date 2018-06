Trump recua na decisão de separar pais e filhos imigrantes

Recuo vem após chuva de críticas à administração norte-americana.

secretária da Segurança Interna norte-americana

, Kirstjen Nielsen, terminou

Após chuva de críticas sobre a separação de pais e filhos imigrantes nos EUA, a administração de Trump mudou de estratégia.um documento que pretende pôr fim à separação de crianças dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México e pretende apresentá-lo ao presidente Donald Trump. A informação foi avançada esta quarta-feira pela agência norte-americana Associated Press.Segundo fontes anónimas da administração de Trump, o documento obriga os serviços de administração interna a juntar famílias em vez de as separar como tem acontecido até agora.De acordo com a agência, a administração do presidente dos EUA procura diminuir a polémica sobre a separação de pais e filhos na fronteira com o México. Protestos encabeçados pelos democratas têm-se feito ouvir com cânticos de "vergonha" e pedidos para que se acabe com a separação de famílias.A situação descontrolou-se após Trump ter implementado a políica de "tolerância zero" para os imigrantes e, por isso, ao passarem a fronteira, estes são detidos acabando por serem separados dos filhos menores.

Várias têm sido as vozes que se ergueram contra Trump, desde o Papa Francisco às organizações de diretos humanos mexicanas.