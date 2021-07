EUA prometem continuar ataques aéreos no Afeganistão se talibãs prosseguirem com ofensiva

Os Estados Unidos vão continuar com os ataques aéreos de apoio às forças afegãs se os talibãs prosseguirem a ofensiva iniciada em maio, no Afeganistão, avisou hoje, em Cabul, o chefe das operações militares norte-americanas no país.

Segundo o general Kenneth McKenzie, os Estados Unidos estão prontos para "continuar com o apoio de alto nível" às forças afegãs "nos próximos dias", se os talibãs "continuarem os seus ataques".

"Vou ser claro, o Governo do Afeganistão será severamente testado nos próximos dias. Os talibãs estão a tentar tornar a sua campanha inevitável, mas estão enganados. A vitória dos talibãs não é inevitável", afirmou McKenzie.