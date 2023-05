EUA saúdam trégua em Gaza e elogiam papel do Egito

Os Estados Unidos saudaram o anúncio de uma trégua entre o exército israelita e grupos armados palestinianos , que entrou em vigor no sábado à noite, e elogiaram o papel do Governo egípcio na negociação.

"As autoridades americanas trabalharam em estreita colaboração com os parceiros regionais para alcançar essa solução para as hostilidades, com o objetivo de evitar mais perdas humanas e restabelecer a calma para israelitas e palestinianos", declarou no sábado à noite, em comunicado, a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre.

Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza duas horas após a entrada em vigor do cessar-fogo, em resposta a dois 'rockets' lançados depois do início da trégua.